Nancy Pelosi condena ataques antisemitas en Nueva York

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó el ataque que se vivió en la casa de un rabino en Monsey, en el norte de la ciudad de Nueva York.

“Desconsolada y profundamente perturbada por el ataque en Monsey y los recientes ataques antisemitas en el área metropolitana de Nueva York, especialmente en días festivos. Tenemos que condenar y confrontar el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y odio cuando sea que las veamos”, manifestó la legisladora demócrata en su cuenta de Twitter.

Heartbroken and deeply disturbed by the stabbing in Monsey and the many recent anti-Semitic attacks in the NY metro area, especially during this holiday season. We must condemn and confront anti-Semitism and all forms of bigotry and hate wherever & whenever we see them.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 29, 2019