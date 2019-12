Investigan cuatro ataques antisemitas perpetrados en Nueva York

La policía de Nueva York informó este jueves de que investigan cuatro agresiones antisemitas en Brooklyn y Manhattan en poco más de 24 horas, un hecho que ha aumentado la preocupación sobre la seguridad de este colectivo.

Estos ataques coinciden en el mismo mes en el que cinco personas fueron asesinadas en un ataque antisemita perpetrado por dos asaltantes en un supermercado kosher en Jersey City, en el vecino estado de Nueva Jersey, en el que murieron dos personas judías.

Según la policía, el lunes detuvieron en Manhattan a una persona tras asaltar, insultar y gritar a un hombre judío ortodoxo de 65 años que paseaba de día por la calle.

También el lunes, dos niños pequeños le dijeron a su padre que habían sido golpeados en un ascensor en Williamsburgh, en el distrito de Brooklyn.

Además, el martes por la mañana, en Crown Heights, también en Brooklyn, un hombre caminaba por Kingston Avenue y otra persona le gritó insultos antisemitas.

Ese mismo día por la tarde, cuatro personas asaltaron a un hombre cerca de Union Street y le golpearon en la cabeza mientras caminaba por la calle.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha escrito un mensaje en Twitter sobre estos hechos y ha señalado que “no es suficiente condenar el antisemitismo. Tenemos que confrontarlo”.

“Los delitos despreciables cometidos contra nuestra comunidad judía en los últimos días han sido un ataque a TODOS los neoyorquinos”, apuntó De Blasio.

Añadió que la policía de Nueva York está investigando “activamente” todos ellos y que los culpables se someterán a la justicia.

