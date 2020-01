Mike Pence visitó en Thanksgiving la base militar atacada en Irak

La base militar estadounidense que sufrió un ataque de misiles iraníes, es uno de los centros más grandes de concentración de tropas de los Estados Unidos en esa región.

Sa trata de la base militar Ain al-Asad, la cual el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y su esposa Karen visitaron el pasado mes de noviembre y sirvieron una comida de Acción de Gracias a unos 150 militares estadounidenses.

Happy Thanksgiving from Iraq. @SecondLady and I are so honored to be with our Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines here in Iraq! We are so proud of you and thankful for you all! pic.twitter.com/bzcM1fGgiG

— Vice President Mike Pence (@VP) November 23, 2019