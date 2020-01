México puede ofrecer alternativas en Consejo de Seguridad de la ONU, dijo De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apuntó que el país puede contribuir a ofrecer alternativas de paz en caso de entrar al Consejo de Seguridad del organismo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, De la Fuente Ramírez aseveró que los países que más influencia tienen en el mundo son los que constantemente están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Es el Estado mexicano el que va a participar ahí y necesitamos que nos ayuden los más expertos para que podamos tener una participación informada, inteligente y que contribuya a la paz y que nos ayude a pacificar al país”, argumentó.

“Ese es el reto, lo asumimos con toda responsabilidad, si la opción es cruzarnos de brazos y darnos la vuelta, que conmigo no cuenten, yo soy de los que libran estas batallas porque lo que está de por medio vale la pena. México tiene que trabajar con otros países, si no ¿en manos de quién lo ponemos?”, recalcó.

El representante permanente de México ante la ONU, afirmó que el recién inaugurado Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (Cecopam) servirá para lograr una paz duradera en el mundo y el país.

Esto tiene un significado particular, a 75 años de fundación de la ONU, México refrendó su compromiso con ésta y con sus principales objetivos, que son la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible con justicia y los derechos humanos. México va en la dirección correcta”, subrayó.

“Vamos a aprender mucho, vamos a incorporar en nuestro país esta nueva filosofía de los operativos de paz de Naciones Unidas, que empieza por reconocer los problemas estructurales. La principal meta debe ser la protección de la sociedad, que hay que colaborar con ella para mantener la paz, respetar los derechos humanos de la población y un último ingrediente: una mayor participación de la mujer en los operativos de paz”, dijo.

Juan Ramón de la Fuente aseveró que México tiene un papel respetable a nivel mundial, y en el que los países ven a un aliado.

“México en la ONU es un país cuya opinión se toma en cuenta. Ven a México a un aliado confiable, un país que puede y debe tener una mayor influencia regional, y estos operativos de paz pueden ser un instrumento para que México ejerza una influencia positiva en la región, que está muy volátil, con equilibrios muy precarios”, indicó.

De la Fuente Ramírez apuntó que ante las nuevas realidades que se viven a nivel mundial, el tema de la paz y seguridad internacionales vuelven a ser muy importantes y en donde el multilateralismo, actividad conjunta de varios países sobre una cuestión determinada, se vuelve a consolidar como la mejor solución.

Si no se fortalece no vamos a encontrar solución a muchos problemas. Los operativos de paz, que son instrumento del multilaterialismo, se vuelven importantes. A las grandes potencias no les gusta el multilaterialismo porque están más cómodos con sus asimetrías cotidianas”, aseguró