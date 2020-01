Irán responde por la muerte del general Soleimaní; Trump dará mensaje este miércoles

Horas después del funeral del comandante iraní de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimaní, quien murió durante un ataque de aviones no tripulados ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán respondió este martes con el lanzamiento de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak donde se encuentran fuerzas estadounidenses.

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló desde el viernes 3 de enero, cuando al menos cinco miembros de la milicia iraquí y dos invitados iraníes murieron en un ataque realizado por fuerzas estadounidenses en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad.

Por esta agresión, el líder espiritual de Irán, el ayatola Alí Jameneí, amenazó con una severa venganza; postura que respaldó el presidente de Irán, Hasan Rohani.

Previo al ataque contra las bases en Irak, el Parlamento de Irán aprobó designar como organizaciones terroristas al Pentágono y a las fuerzas estadounidenses desplegadas en su territorio.

Los legisladores iraníes también votaron a favor de asignar 220 millones de dólares de las Fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica, con la intención de utilizarse contra Estados Unidos a modo de venganza.

El Pentágono confirmó este martes que más de una decena de misiles balísticos impactaron en dos bases aéreas que albergan tropas estadounidenses en Irak y aseguró que está claro que los cohetes “se lanzaron desde Irán”.

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas y precisó que el ataque se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.

“Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y dirigidos contra al menos dos bases militares iraquíes”, agregó la nota y precisó que están trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños.

“Esas bases han estado en máxima alerta debido a las señales de que el régimen iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región”, añadió la declaración.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visitó la base Ain al-Asad el pasado mes de noviembre, donde sirvió una comida de Acción de Gracias a unos 150 militares estadounidenses.

Mientras, en diciembre de 2018 el presidente Trump también visitó la base iraquí junto con su esposa Melania, donde ofreció un mensaje a los militares.

Mohammad Javad Zarif, ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, advirtió “no buscamos la escalada o la guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión“, tras el ataque contra bases iraquíes.

“Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas atacando la base desde la cual se lanzaron ataques cobardes contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios”, justificó el funcionario iraní por medio de su cuenta de Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

