La cronología del conflicto reciente entre Estados Unidos e Irán

La madrugada de este miércoles, Irán llevó a cabo un ataque contra dos bases militares en Irak donde se encuentran fuerzas militares estadounidenses.

El ataque se perpetró unas horas después del funeral del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimaní quien murió durante un ataque de aviones no tripulados estadounidenses el pasado viernes.

Previamente, el asesinato de un contratista estadounidense provocó acusaciones que dieron como resultado manifestaciones y la ocupación de rebeldes de la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

El conflicto escaló desde el viernes 3 de enero cuando al menos cinco miembros de la milicia iraquí y dos invitados iraníes murieron en un ataque realizado por fuerzas estadounidenses en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad.

Entre los muertos se encontraba el líder de la fuerza de élite Qasem Soleimaní.

Debido a esto, el líder espiritual de Irán, el ayatola Alí Jamenei, amenaza con una severa venganza por el asesinato de Soleimaní.

Ante estas amenazas, organismos supranacionales como la ONU y diversos gobiernos del mundo hicieron un llamado a evitar la violencia.

Durante el primer día del funeral de Soleimaní, el presidente de Irán, Hasan Rohani aseguró que Irán y las naciones libres de la región vengarían el crimen tomando acciones contra Estados Unidos.

Tras darse a conocer el asesinato, el presidente Donald Trump compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aseguraba que Soleimaní debía haber sido asesinado desde hacía muchos años y lo responsabilizó de la muerte de millones de personas como una manera de justificar el ataque.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020