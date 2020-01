Irán convoca al embajador británico por su asistencia a protesta ‘ilegal’

El Ministerio de Exteriores de Irán convocó este domingo al embajador británico en Teherán, Robert Macaire, por su asistencia a una protesta ‘ilegal‘, en la que fue brevemente detenido, al tiempo que frente a la Embajada hubo una manifestación contra el Reino Unido.

Según un comunicado, Exteriores recordó a Macaire que la presencia de embajadores extranjeros en reuniones ilegales no está relacionada con sus responsabilidades y es contraria a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El viceministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo en Twitter que el embajador británico fue “arrestado como un extranjero desconocido en una reunión ilegal”.

“Cuando la policía me informó de que arrestaron a un hombre que afirmaba ser el embajador del Reino Unido dije ¡IMPOSIBLE! Solo después de mi conversación telefónica con él lo identifiqué y 15 minutos después estaba libre”, agregó.

Macaire fue brevemente detenido poco después de asistir a una vigilia en honor a las 176 víctimas mortales, entre ellos tres británicos, del derribo por error de un avión ucraniano en Teherán, que derivó en una protesta antigubernamental.

“Puedo confirmar que no participé en ninguna manifestación. Fui a un evento anunciado como una vigilia por las víctimas de la tragedia #PS752 (…) Me fui después de 5 minutos, cuando algunos comenzaron a corear (lemas)”, precisó en Twitter el embajador británico.

