Hombre atropella a 17 personas tras haber discutido con su esposa en Brasil

Dos hombres murieron luego de que un mecánico que había discutido con su esposa embistiera con su camioneta a 17 personas que disfrutaban de una fiesta en un bar de la ciudad de Nova Independencia, en el estado brasileño de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron el domingo en la noche, en un bar del centro de la ciudad, donde Paulo Rocha, responsable por el atropellamiento masivo, estuvo a punto de ser linchado por vecinos del lugar.

Según el reporte de la Policía, el conductor estaba en la fiesta del bar de donde fue expulsado por varios hombres luego de una pelea que tuvo con su esposa y unas amigas de ella.

Rocha regresó al poco tiempo conduciendo una camioneta a alta velocidad, la cual embistió contra las personas que disfrutaban de la fiesta en la parte exterior del bar.

No dia 26/01/2020 (por volta da 21h30), município de Nova Independência, Av Nosso Senhor do Bonfim, 01 – Centro, motorista de forma proposital avançou diante da multidão vitimando 18 pessoas e logo após colidiu com um poste, deixando uma vítima retida em baixo do veículo. cont…

— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 27, 2020