Decretan emergencia climática en Barcelona

⚠️ La crisi climàtica és real, no és un simulacre.

Si triem NO fer res per evitar-ho, convertirem Barcelona i el planeta en un lloc inhabitable.

📢 Avui declarem l'#EmergènciaClimàticaBCN a la ciutat perquè encara som a temps de fer-hi front.

— Ajuntament de BCN, January 15, 2020