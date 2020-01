Agreden a policías e incendian casas en Honolulu, Hawaii

Un sujeto agredió a policías en Honolulu, Hawaii, este domingo, de acuerdo con las autoridades.

Por medio de Twitter, el alcalde de Honolulu, Kirk Caldwell, externó sus condolencias a los familiares y amigos de dos oficiales, quienes presuntamente murieron, y calificó sus muertes como una “tragedia sin precedentes” para la ciudad y el estado.

Our office is in communication with the Honolulu Police Department as more details about the circumstances around this horrific event come to light. Our hearts go out to the first responders who are on the scene as this event unfolds.

— Kirk Caldwell (@MayorKirkHNL) January 19, 2020