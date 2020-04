YouTube lanza tráiler extendido del documental “Coachella: 20 Years in the Desert”

Entre los artistas que aparecen en el filme están Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, entre otros

A partir de este lunes se encuentra disponible el tráiler extendido del documental “Coachella: 20 Years in the Desert”, material exclusivo de YouTube Originals, que se estrenará el 10 de abril.

“Ya que los fanáticos no podrán asistir al festival en abril, ni verlo vía streaming, decidimos acercarles la magia de Coachella”, señaló YouTube.

“Coachella: 20 Years in the Desert” se estrenará a la misma hora que el evento tenía planeado abrir sus puertas, el 10 de abril a las 14:00 h (hora de la CDMX), pero debido a la pandemia de coronavirus COVID-19 fue suspendido.

“La música continúa uniendo a la gente y no encontramos una mejor manera que compartiendo algunas de nuestras memorias favoritas, actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019″, añadió YouTube.

Entre los artistas que aparecen en el filme están Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

Con información de López-Dóriga Digital