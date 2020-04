Murió la figura del soul Bill Withers a los 81 años

El músico estadunidense Bill Withers murió este viernes a los 81 años en Los Ángeles, California, por problemas de corazón

Bill Withers, figura del soul y autor de canciones como ‘Ain’t No Sunshine’ o ‘Lean on Me’, murió este viernes a los 81 años en Los Ángeles por problemas de corazón.

A través de un comunicado su esposa Marcia Johnson y sus hijos Todd y Kori, compartieron: “Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado por conectarse con el mundo en general, con su poesía y música, hablaba honestamente con las personas y las conectaba entre sí”, escribieron.

“Una vida tan privada como la que vivió cerca de familiares y amigos íntimos, su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”, finalizó el comunicado.

El músico estadunidense acompañado de su voz y guitarra tuvo gran éxito en los años setenta y ochenta, Bill abarcó géneros como soul, blues, funk y smooth soul.

Algunos de sus grandes temas fueron ‘Lean On me’ (1972), ‘Lovely Day’ (1977), ‘Ain’t No Sushine’ (1971), ‘Grandma’s Hand’s’ (1971), ‘Use Me’ (1972), ‘Just The Two Of us’ (1981), ‘In the Name of Love’ (1984) y ‘Harlem’ (1973), entre otras.

Con información de Notimex