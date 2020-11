Murió el poeta Sandro Cohen a los 67 años

El poeta Sandro Cohen murió la noche del miércoles, a los 67 años, tras permanecer hospitalizado desde el pasado 13 de octubre por COVID-19 y bacterias en los pulmones.

El @bellasartesinba y la @literaturainba lamentan el sensible deceso del poeta y escritor @SandroCohen , editor de Colibrí, y extiende sus condolencias a la escritora Josefina Estrada, y a su hija Leonora.

Al también traductor y editor se le sepultó a las 15:00 h en el panteón BET-El.

La familia Cohen Estrada informó de la muerte del narrador, profesor universitario y autor del emblemático libro académico Redacción sin dolor.

Apenas el martes, Josefina Estrada había dicho que Sandro Cohen había sido desintubado y guardaban todas las esperanzas de su recuperación, pero continuaba delicado y en terapia intensiva.

“No ha estado consciente pero estaba evolucionando muy bien hasta que anoche detectaron una bacteria y para combatirla necesitan transfusión de sangre. Me dijeron que esa bacteria ya no tiene que ver con el COVID-19, pero ciertamente sus pulmones, desde que entró, estaban muy dañados. Es una de las bacterias que estaban ahí y no le han permitido la desinflamación total”, refirió.