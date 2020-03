Trump activa ley para forzar a General Motors a hacer ventiladores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó este viernes a General Motors (GM) a producir respiradores para el gobierno estadounidense poco después de que el fabricante de automóviles anunciara que produciría 10 mil unidades al mes junto con la empresa Ventec Life Systems.

Trump invocó la ley de Producción de Defensa para forzar a GM a producir respiradores horas después de que atacase en Twitter al fabricante de automóviles y a su presidenta, Mary Barra, y tras haber negado anteriormente que el país necesitase la producción de decenas de miles de unidades de este equipo médico.

El periódico The New York Times señaló que GM estaba negociando con la administración Trump la financiación de la reconversión de una planta de montaje de automóviles en Indiana para producir respiradores junto a la firma Ventec Life Systems.

Según el rotativo, GM y Ventec solicitaban mil millones de dólares para la producción de los respiradores.

A primeras horas de hoy, Trump ya había advertido a GM que utilizaría la ley de Producción de Defensa para obligar al fabricante a fabricar los respiradores.

En una serie de tuits, Trump atacó a GM y a Barra.

As usual with “this” General Motors, things just never seem to work out. They said they were going to give us 40,000 much needed Ventilators, “very quickly”. Now they are saying it will only be 6000, in late April, and they want top dollar. Always a mess with Mary B. Invoke “P”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020