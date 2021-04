Outsourcing: acuerdo no es el deseado, pero fue el mejor que se logró, asegura CCE

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el acuerdo que se alcanzó en materia de outsourcing, también conocido como subcontratación, no fue el deseado, pero es el mejor que se pudo lograr entre gobierno federal y sindicatos.

En entrevista para el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Roel Hernández afirmó que bajo la figura de la outsourcing se encuentran cinco millones de trabajadores, de los cuales algunos se podrían ver afectados por esta reforma que tendrá que ser aprobada por el Congreso de la Unión.

Es el mejor acuerdo que se pudo lograr, no el deseado por el sector empresarial, pero hay que trabajar juntos y buscar cumplir con estas nuevas obligaciones”, destacó.

“Estamos hablando de más de cinco millones de trabajadores que están bajo esa figura, y a la hora de que las empresas consideren esa contratación sí podrá haber una disminución en las contrataciones y se podrían ver afectados algunos trabajadores”, argumentó.

Este nuevo acuerdo limita la subcontratación laboral en México, además de que modifica el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

Ahora, se establecerá la prohibición de la subcontratación de personal y la regulación de la subcontratación para servicios distintos a los que ofrece la empresa en cuestión.

“Es un hecho histórico, en donde este acuerdo entre los sectores productivos que dialogaron con la la secretaria del Trabajo, Maria Luisa Alcalde y que ayer al presidente (López Obrador) se le llevaron los acuerdos”, adujo.

No desaparece la figura de la subcontratación, simplemente es una nueva regulación, en lo que desaparece la subcontratación de personal, que se integrará a la actividad de las empresas, aunque persistirán la subcontratación especializada de servicios”, expresó Roel.

También se inscribirá en un padrón público a las empresas de subcontratación de servicios y se establecerá un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a estar en nómina de la empresa.

Se llegó a un convenio sobre el reparto de utilidades para “evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital”, con lo que se logrará un incremento del 156 por ciento de monto del reparto de los beneficios de la empresas para los trabajadores.

El presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial espera que el Congreso pueda darle a las empresas el periodo de seis meses para adaptarse a la nueva disposición en materia de outsourcing, y no los tres en los que finalmente quedó el acuerdo.

Si de aquí al último de agosto no se realizan esas adecuaciones, las facturas no serán deducibles al ISR, no se podrá trasladar el IVA, y se podrá considerar como simulación y en un delito agravado como delincuencia organizada”, adujo.