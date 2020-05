“Necesitamos una estrategia realista para salvar a Pemex”, declara David Shields

Este jueves, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de enero a marzo de 2020 de 562 mil 531 millones de pesos (unos 23 mil 913 millones de dólares).

Para justificar estas caídas, la petrolera citó la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación, menores precios de referencia de gasolinas y diésel, la depreciación del peso y la disminución de ventas por las medidas de confinamiento para reducir el impacto de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Al respecto, David Shields, analista de temas energéticos, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

También supera el presupuesto de inversión para este año. Hay que enfatizar que es una pérdida virtual, pero la situación de Petróleos Mexicanos se ha vuelto sumamente preocupante, incluso en un periódico el día de hoy se reporta que Pemex incumplió en la presentación de sus estados financieros a la Security Exchange Commission de Estados Unidos argumentando el impacto del COVID-19 a sus operaciones y pues nunca se había visto una situación donde Pemex no responde al regulador financiero en Estados Unidos, entonces, estamos viendo una situación muy delicada”.

El experto explicó que la situación de Pemex es preocupante y que necesita una solución integral.

Shields explicó que poner la emergencia sanitaria como la razón para no presentar los informes, no es muy convincente.

No parece muy convincente ese argumento, parece como un pretexto para no hacerlo y, entiendo que, tienen como una semana de gracia para presentarlo y vamos a ver qué sucede”.

Indicó que los compromisos de Pemex también son preocupantes pues KPMG ha señalado que Pemex está en la quiebra.

Ante el panorama, el especialista explicó que los problemas de Pemex podrían solucionarse si se busca un nuevo tipo de capitalización.

Es devastador, creo que nos falta, en este momento, un nuevo realismo en la política petrolera: que el presidente no esté pensando en subir en tantos barriles la producción, o que no esté pensando en proyectos gigantescos como la nueva refinería.

Habría que encontrar la forma de racionalizar los activos y la operación de Pemex, pero al mismo tiempo buscar nuevos tipos de capitalización de Pemex.

Pemex posee muchas áreas prospectivas muy interesantes que se concedieron en la Reforma energética y esas áreas las podría compartir con empresas internacionales y explotarlas conjuntamente.

Yo creo que se trata de la única gran oportunidad que le queda a Pemex y si Pemex no aprovecha ese tipo de oportunidades, por ley, esas áreas, concedidas en la Reforma Energética pues tendrán que volver al Estado mexicano, presuntamente, para que pueda licitar esas áreas a otras empresas.

Es decir, Pemex no puede quedarse para siempre con esas áreas si no las desarrolla y si no tiene dinero para desarrollarlas, que las comparta y las desarrolle con el dinero de otros operadores internacionales”.