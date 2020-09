La doble crisis en México en el Segundo Informe de Gobierno

Especialistas prevén que en el Segundo Informe de Gobierno el presidente López Obrador presente un plan para que México supere la crisis económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19

La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llega al Segundo Informe de Gobierno en la mayor crisis que ha vivido México en casi un siglo.

La pandemia de COVID-19 provoca serios impactos en los niveles de empleo, en los ingresos de los hogares y en la actividad económica.

El presidente López Obrador señaló, previamente, que en este Informe ofrecería detalles de cómo enfrenta la doble crisis en México, la sanitaria y la económica.

Especialistas apuntan que esta es una buena oportunidad para que el presidente dé una visión completa de la situación actual y presente un plan a futuro.

Aunque el mandatario aseveró que los indicadores señalan que México está saliendo de la crisis, los analistas difieren y en lo que resta de 2020 esperan un caída de 9.9 por ciento del PIB.

Explican que la recuperación de la economía será un proceso pausado y gradual.

Se espera, en este contexto, que en el Informe haya algún anuncio de trabajo conjunto con la iniciativa privada con la intención de dar certidumbre a los inversionistas.

Otro de los factores de riesgo para la recuperación económica es Pemex, que requiere, según analistas, de apoyo de la iniciativa privada para no perder la calificación crediticia y la pérdida de grado de inversión.

El PIB registró una caída histórica de 18.7 por ciento anual durante el segundo trimestre del año.

En los últimos cinco meses, se han perdido un millón 118 mil empleos formales y el Coneval estima que en este año el número de pobres se elevará hasta en 9.8 millones.

Pese a que hay indicadores que ya registran un crecimiento mensual, aún no hay el crecimiento necesario para regresar a niveles de 2019.

Tras varios meses de caídas, en agosto el empleo formal detuvo su descenso y tuvo una recuperación de 90 mil plazas.

La austeridad es otro de los temas que consideran importante los especialistas, quienes aseguran que esto ha contribuido al deterioro de la Administración Pública.

Los recortes han obligado a reducir partidas presupuestales básicas como el pago de la energía eléctrica o el mantenimiento de infraestructura.

La austeridad aplicada por el Gobierno de México no tiene precedente en la historia reciente y afecta actividades diarias del sector público aunque no se han observado mayores daños debido a que hay actividades en donde el efecto no es inmediato.

Ante este panorama, los expertos esperan que el Gobierno de México presente soluciones a futuro, un plan de acción que permita enfrentar, de manera real, los efectos de la crisis generada por la pandemia y que ayude a reactivar la economía.

Por su parte, el presidente López Obrador confirmó que ya tiene el primer párrafo del mensaje que ofrecerá este martes, en Palacio Nacional.

Aseguró que no lo tiene escrito pero que desde el inicio de su Gobierno dejó sentadas las bases de lo que sería su transformación.

“Creo que ya se definió con mucha claridad lo que es este Gobierno, se están sentando las bases, los cimientos para la transformación“, declaró el presidente.

“Vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora“, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital y El Financiero