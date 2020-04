Ferrari continúa fabricación de equipo médico ante COVID-19

Ferrari anunció que continúa con la fabricación de accesorios médicos para hacer frente al coronavirus, que ha propiciado la muerte de miles de personas en el mundo.

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrari https://t.co/ADIg28uYhK pic.twitter.com/cfYNiNHa7E

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 16, 2020