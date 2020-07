Tiburones están funcionalmente extintos en un 20 por ciento de arrecifes de coral, revela estudio

Los tiburones están “funcionalmente extintos” en un 20 por ciento de los arrecifes de coral del mundo, según ha descubierto el proyecto Global FinPrint, que desde 2015 ha analizado más de 15 mil horas de grabación en 371 de estos ecosistemas.

Our first global analysis assessing the status of reef sharks is complete. 🎉🦈🌏

“En estos arrecifes, los tiburones están funcionalmente extintos, aunque es probable que queden unos pocos ejemplares y que no los viéramos, esto supone que hay un nivel tan bajo que no están contribuyendo al ecosistema como lo harían normalmente”, explicó Demian Chapman, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y partícipe de la iniciativa.

Las primeras conclusiones del proyecto, cuyo objetivo es cuantificar especies amenazadas y en el que participan cinco universidades y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, fueron difundidas este miércoles junto a unas imágenes increíbles de los mayores depredadores marinos.

The bad news?

➪ Reef sharks were not observed on 20% of coral reefs sampled, highlighting the negative effect of fishing.

➪ Being close to large human populations with weak governance is bad for sharks.

[2/4] pic.twitter.com/C8HGFTblU1

— Global FinPrint (@globalfinprint) July 22, 2020