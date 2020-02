Recomendaciones para el fin de semana

Estas son las recomendaciones de la revista Hotbook para el fin de semana del 20 al 23 de febrero de 2020

Llegó el fin de semana y, junto con él, una serie de emocionantes actividades como Van Gogh Alive: The Experience y el concierto de Maroon 5. También, tendrás la oportunidad de conocer nuevos restaurantes para que cambies de rutina gastronómica y vivas unos días inigualables. Te invitamos a conocer nuestras recomendaciones.

Maroon 5

Maroon 5 es una banda de pop rock reconocida a nivel mundial. El grupo está conformado por cinco integrantes, de los cuales uno de los más aclamados es Adam Levine, el vocalista, quien además de tener una voz extraordinaria, compone y toca la guitarra. Este fin de semana, Maroon 5 viene al Foro Sol a deleitar a todos los fans con sus increíbles canciones. No pierdas la oportunidad de cantar algunos de sus top hits como “Memories”, “Moves Like Jagger” y “Girls Like You” acompañados de un performance increíble.

Van Gogh Alive: The Experience

Van Gogh Alive: The Experience llega a México para ofrecer una increíble experiencia multisensorial. En esta exposición, podrás disfrutar de proyecciones tanto de la vida del legendario artista Vincent van Gogh como de sus mejores obras de arte y presenciar la fusión perfecta entre arte y tecnología. La muestra comprende más de 3000 imágenes, excelente sonido y gráficos en movimiento. ¡No te la pierdas!

Nana

Nana es un nuevo concepto de comida internacional ubicado en el emblemático edificio del Pantalón en la zona poniente de la CDMX. Sus platillos son de una calidad excepcional y cuenta con un ambiente art decó y relajado difícil de igualar. Todos los días de la semana puedes disfrutar tanto de sus deliciosas propuestas gastronómicas como de su mixología creativa, pero los jueves, Nana organiza un after office sumamente cómodo para gozar de buena música y una amplia gama de destilados. Te recomendamos probar las alcachofas al carbón, el pescado de cultivo de ensenada en cama de puré de apio, las pappardelle de pato confitado en salsa de morillas y, para terminar, el pie de limón deconstruido. ¡Te encantará!

Benihana San Ángel

Benihana es un restaurante japonés que nace de la inquietud por ofrecer algo distinto sin perder las raíces de la auténtica gastronomía japonesa. En el 2019, inauguró una sucursal en la CDMX, en San Ángel. A la hora de cocinar, brinda un gran espectáculo: el teppanyaki en tu mesa, así como una calidad inigualable en todos los ingredientes que utiliza en la elaboración de sus platillos. No dejes de probar sus nigiri ni sus sashimi, que cautivan hasta al paladar más exigente.

Sylvestre Interlomas

Sin duda, Sylvestre Asador Mexicano es uno de los restaurantes consentidos de la CDMX gracias a sus imperdibles propuestas gastronómicas, que fusionan la cocina mexicana regional con la tradicional argentina. Recientemente, abrió sus puertas en Interlomas, donde hallarás un extraordinario menú compuesto por botanas ideales para compartir como empanadas, escamoles, tacos de chicharrón prensado, tostadas de atún y deliciosos cortes de carne con certificación USDA. ¡No dejes de conocerlo!

