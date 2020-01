No hay motivo en México para alarmarnos por coronavirus, afirma experta

México cuenta con los instrumentos para detectar y tratar las cepas de coronavirus, afirmó la doctora Susana López

No hay motivo para alarmarse por el nuevo tipo de coronavirus en México cuyo origen está en Wuhan, China, señaló la doctora Susana López, académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista para López-Dóriga Digital, la profesora-investigadora adscrita al Instituto de Biotecnología de la UNAM afirmó que, dada la información existente, la nueva cepa de coronavirus no parece ser una enfermedad muy grave y que las muertes vinculadas a este virus se debieron a enfermedades subyacentes.

“Sí ha aumentado el número de casos, la mayoría en China, pero no parece ser una infección tan mortal, por decirlo así”, señaló.

La experta viróloga mexicana señaló que el número de muertos relacionados con el coronavirus, hasta el momento 17, se debieron a que estas personas tenían enfermedades subyacentes, que pudieron complicar su estado de salud.

“O podían tener presión alta, o eran diabéticos o de mayor edad. Parecería que no hay datos que sugieran que solo la infección del virus llevara a la fatalidad”, advirtió.

México, preparado para el coronavirus

Tras ser cuestionada sobre el riesgo que podría haber en México de un brote epidémico de este tipo de coronavirus, la Dra. López Charretón fue clara y advirtió que el coronavirus realmente es una enfermedad común a lo largo de nuestras vidas, que este tipo de cepa de Wuhan no ha mostrado altos índices de letalidad y que el país tiene la infraestructura para detectar y tratar el coronavirus.

“En realidad los coronavirus han vivido con nosotros toda la vida. Son los responsables de las gripas con las que cursamos nuestra vida”, afirmó.

Señaló que los casos que han progresado hacia neumonías son los que han llamado la atención, pero son casos que suelen ser comunes.

Recordó que el caso del profesor de biología molecular de Reynosa, Tamaulipas, que viajó a Wuhan durante fin de año, no arrojó resultado positivo y solo fue un resfriado.

También destacó el caso de Tepatitlán, Jalisco, donde tres personas están en aislamiento por parte de autoridades, en espera de confirmarse si presentan un cuadro de coronavirus.

“Parece ser que es una persona que venía de China y dos personas cercanas a él son las que están contagiadas”, afirmó.

No obstante, el decir que están contagiadas no significa que les espera a estas tres personas fuertes padecimientos; incluso podrían no presentar síntomas fuertes.

“Al estar contagiado, no quiero decir más que podemos detectar el virus, pero no quiere decir que van a estar graves. No necesariamente. Una de las cosas que tenemos que pensar es que los números de personas enfermas que se están reportando son aquellas que han tenido una infección que los ha llevado a buscar ayuda médica, pero puede ser que mucha más gente ha pasado ya por esta infección, pero que no desarrolló una infección tan fuerte. Entonces esos números no se contabilizan”, indicó.

Pese a estos casos, en México no habría ningún problema para detectar más casos de coronavirus, explicó la doctora.

“De hecho ya se está haciendo. Como todo se ha movido tan rápido, y ya que el gobierno chino fue muy generoso, se ha permitido desarrollar sistemas de diagnósticos que ya están repartidos en todo el mundo”, indicó.

Coincidió que México está preparado para la detección del coronavirus de Wuhan y el gobierno está haciendo bien en revisar el estado de salud de la gente que llega en vuelos procedentes de Asia.

“Controlar las rutas de entrada de la gente de Asia ayuda a prevenir que se propague”, señaló.

Recordó que ahorita no hay un tratamiento específico para este coronavirus, pero, en caso de haberlo y requerirlo, no cree que haya un problema de restricción de medicamentos.

La experta descartó, además, que el coronavirus de Wuhan está lejos de dejar riesgos o secuelas a las que se vivieron en el país durante 2009, con la epidemia de casos de Influenza H1N1.

“Ayudó mucho a controlar rápidamente lo que pudo ser una epidemia más grande. Afortunadamente esos virus no resultaron tan graves”, explicó, tras destacar, además, que el gobierno en turno actuó rápidamente ante el problema de salud pública.

¿Y cómo se contagia el coronavirus?

La académica especializada en la divulgación de temas virológicos explicó que la cepa de coronavirus se contagia de humano a humano, como los virus del catarro y que son fácilmente adquiribles, puesto que puede transmitirse a través de la tos o los estornudos y del contacto físico.

“Cuando uno estornuda o tose, tiene la mala costumbre de ponerse la mano en la boca. Esa es una manera muy fácil de contaminar”, señaló.

“Por eso hay que lavarnos bien las manos, evitar contacto con personas que tienen síntomas gripales y no acudir a sitios conglomerados”, indicó la experta.

Afirmó que el avance de la tecnología, especialmente con el uso de las redes sociales, ha permitido que la información sobre el coronavirus se desplegara en tiempo real, lo que ha favorecido trabajar, con inmediatez, en la contención del virus y el rápido aislamiento de la población posible portadora del virus.

“Afortunadamente, tenemos información muy veloz en todos sentidos. Nos hemos enterado en tiempo real cuántos enfermos se han detectado en Wuhan y en todo el mundo, y eso también ha facilitado con que, por ejemplo, el virus se caracterizó muy rápido, sabemos qué virus es, y sabemos cómo diagnosticarlo con pruebas moleculares. Y esas pruebas ya están en todo el mundo, de modo que, si hay sospecha de algún caso, se puede diagnosticar rápidamente y eso favorece aislar a las personas con esa sospecha, con ese diagnóstico”, señaló.

Reconoció el trabajo de autoridades de salud en China y en diversos países del mundo, ya que, gracias a su actuar ante la emergencia, principalmente con las medidas restrictivas en Wuhan, se ha podido controlar la infección.

“La deben estar pasando bastante mal, porque no hay servicio de ningún movimiento y están tratando de cerrar conglomeraciones de personas. Pero eso ayudará a evitar muchísimo a controlar la infección”, señaló.

Síntomas y medidas de prevención

La doctora, que ha dedicado gran parte de su carrera académica al estudio del rotavirus y de la epidemiología, nos compartió algunas medidas a tomar en estos días ante el auge del rotavirus.

Explicó que los síntomas que hay que tomar en cuenta para descartar o no rotavirus son fiebre, malestar de garganta, tos seca, todo a lo largo de una semana.

“Luego se puede complicar, costar trabajo tomar aire y eso es muy sintomático de neumonía”, afirmó.

Sobre qué hacer al respecto para evitar, en la mayor medida posible al coronavirus, es evitar contacto con personas que pudieran presentar una enfermedad gripal y ser muy prudentes a la hora de acceder a información sobre el tema.

“Se previene como dijimos: evitando contacto con personas con sospechas de una enfermedad gripal, lavarnos muchas veces las manos y no estar en contacto con muchas personas en lugares cerrados. Es la única manera que tenemos de prevenirlo”, afirmó.

Afirmó que, dada la situación, lo ideal es ser prudentes ante el manejo de información y esperar a las recomendaciones que difundan las autoridades estatales y federales.

“Hay que seguir pendientes de las noticias y hacer mucho caso de la información en redes verídicas; digamos, en las páginas de la Secretaría de Salud, o en este tipo de entrevistas donde hablamos con médicos y expertos. No hay motivo para alarmarse, en realidad”, concluyó.

