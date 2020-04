Los niños y adolescentes deben mantener rutinas en casa durante el confinamiento

Mantener una rutina lo más apegada posible a la vida normal es lo más recomendable para que los niños y adolescentes sobrelleven mejor esta época de confinamiento, recomendó Emmanuel Sarmiento, especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia.

El especialista recordó que la misma Secretaría de Educación Pública ha repetido en diversas ocasiones que esta época de emergencia no son vacaciones, por lo que los niños y adolescentes deben mantenerse activos.

Por ejemplo, no hay que dejar de meterlos a bañar. No podemos tenerlos todo el día con la pijama porque no van a clases, sino que debemos mantener sus rutinas”, reiteró.