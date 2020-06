¿Cómo se transmite el COVID-19 y cuáles son sus síntomas?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró cómo se transmite el COVID-19 y cuáles son los síntomas de esta enfermedad.

En la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud sobre el coronavirus, el funcionario federal aclaró que el virus se llama SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad llamada COVID-19.

Este virus lo adquirimos generalmente por vía respiratoria , a partir de gotas, gotículas y aerosoles que producen las personas, al hablar, al cantar, al toser al estornudar, al gritar; y lo proyectamos en nuestro espacio cercano , y en nuestro espacio cercano se han identificado ciertas distancias que ayudan a no estar en una probabilidad alta de recibir estas partículas líquidas de alguien que pudiera tener el virus, dos metros pongamos como referencia, es la sana distancia que se recomienda”, explicó.

López-Gatell Ramírez destacó que es más importante mantener la sana distancia hacia enfrente de la cara que hacia los lados o la espalda. Detalló además que el virus entra al organismo por la nariz, por la boca o por los ojos.

Indicó que existen dos espectros básicos de la enfermedad:

Los síntomas más comunes de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, recordó, son tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, pérdida del olfato y pérdida del gusto.

Hugo López-Gatell comentó que las personas con más posibilidades de desarrollar el espectro grave de COVID-19 son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, entre otros).

Explicó además la posibilidad de la presencia del virus SARS-C0V-2 en el organismo sin desarrollar la enfermedad.

Señaló que los portadores asintomáticos del virus son detectados generalmente porque son contactos de personas que desarrollaron la enfermedad COVID-19.

¿Cuál es el significado médico de que me encuentren en virus en la garganta? es un significado incierto. Hay una proporción de personas no determinada todavía de personas que se les encuentra el virus y nunca desarrollan síntoma alguno, y es como si no lo hubieran tenido, y una proporción pequeña de personas que al cabo de pocos días sí presentan síntomas” explicó.