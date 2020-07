“Yo también soy dueño de mi silencio”: AMLO asegura no ir a Washington en plan de confrontación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes que su visita a Estados Unidos es para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y remarcó: “No vamos en un plan de confrontación”.

Horas antes de partir hacia Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario mexicano aseguró que aunque se tratarán diversos temas “vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación”.

“Vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento y el diálogo“, aseveró en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente mexicano dio estas declaraciones luego de que varios periodistas le preguntaran por su opinión acerca de los tuits publicados por Trump el lunes donde señaló que en Texas, Arizona, Nuevo México y California, el muro fronterizo ha avanzado rápido.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2020