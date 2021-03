Ya no hay corrupción en México, aunque enoje a los conservadores: López Obrador

El presidente López Obrador aseguró que en México ya no hay corrupción "en los niveles más altos" del Gobierno, y que eso "permea abajo"

El presidente Andrés Manel López Obrador dejó en claro que ya no hay corrupción en México, aunque eso enoje a los conservadores.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que ya no hay corrupción en los “niveles más altos del Gobierno”, y que eso “permea abajo”.

Ya puedo decir arriba (agita su pañuelo blanco) no hay corrupción, aunque les dé coraje a los ‘conservas’. Ya se acabó, porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, enfatizó.

“La corrupción se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción no se puede resolver nunca el problema porque es mentira de que el presidente no sepa o no esté enterado, el presidente se entera de todo”, agregó.

López Obrador señaló que le llevó tiempo enterarse de diversos escándalos de corrupción en sexenios anteriores, pero que ya se tomaron acciones para remediarlos.

“Ahí vamos avanzando, poco a poco”, aclaró el mandatario mexicano en la conferencia matutina de este jueves.

