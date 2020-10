“Voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde”: AMLO celebra que su popularidad subió en septiembre

El presidente López Obrador celebró que su aprobación haya subido hasta un 62 por ciento en el mes de septiembre

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a recalcar que “si el pueblo dice que me vaya” en la revocación de mandato “pues adiós, (se irá) a Palenque, Chiapas”.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que no se quedará en la Presidencia si el pueblo decide que renuncie en la revocación de mandato y pese a que en la Constitución está está estipulado que tiene que cumplir su periodo en el puesto.

No, porque el pueblo no quiere y en la democracia el pueblo manda. En la Constitución está la revocación del mandato y yo no voy a estar a la fuerza, ¿cómo voy a estar si la gente no quiere que yo esté? Aunque lo diga la ley (cumplir su mandato constitucional), por encima de la ley está el pueblo. Voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde”, dijo.

“Yo no soy un ambicioso vulgar, yo llegué aquí para transformar, yo lucho por ideales, principios, no por cargos, por eso se decide que se establezca la revocación del mandato (…) No hay que tenerle miedo al pueblo, en la democracia es el pueblo el que manda”, enfatizó.

López Obrador celebró que su aprobación haya subido hasta un 62 por ciento en el mes de septiembre en la encuesta de El Financiero, por lo que pidió a los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) “echarle ganas” en su cometido de hacer que renuncie.

“Tenemos que animar a los de FRENAAA a que le echen ganas porque todavía les falta A esta paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 2022, nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más están las carpas”, apuntó.

“Para llenar el Zócalo todavía les falta, es ni la mitad (…) échenle ganas para ver si lo llenan y tiene que ser varias veces”, reiteró.

Con información de López-Dóriga Digital