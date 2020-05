Video Suman 35 mil 22 casos confirmados acumulados y tres mil 465 defunciones por COVID-19 en México

Este domingo que suman 35 mil 22 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, mientras que hay 3 mil 465 muertos por la enfermedad

La Secretaría de Salud dio a conocer este domingo que suman 35 mil 22 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 8 mil 457 son activos, mientras que hay 3 mil 465 muertos por la enfermedad.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que hay 19 mil 979 casos sospechosos de coronavirus y 75 mil 955 personas han dado negativo para la enfermedad.

El subsecretario de Salud pidió a la población que busque atención médica inmediata en caso de presentar los síntomas de la enfermedad.

Asimismo, indicó que en comparación con el pasado 9 de mayo, este día se registró un incremento de 4.7 por ciento (mil 562) en el número de casos nuevos confirmados, una pequeña disminución respecto a los días anteriores.

La Ciudad de México es la entidad que presenta más casos de coronavirus en México, con 2 mil 243 casos activos de la enfermedad, seguido del Estado de México, que tiene mil 163.

López-Gatell aseguró que existen mecanismos por los cuales las autoridades de hospitales pueden pedir los insumos necesarios para atender el COVID-19. “No hay razón para que un hospital se sienta solo”, expresó.

El funcionario federal manifestó que en octubre se espera la llegada de la influenza, pero además podrían presentarse rebrotes de COVID-19. “Preparémonos para una epidemia larga”, aseveró.

López-Gatell responde a preguntas de madres de familia

Por el Día de las Madres, López-Gatell Ramírez presentó una serie de videos enviados por madres de familia para responder sus dudas.

El subsecretario de Salud explicó que aún se desconoce si hay una inmunidad o transferencia de anticuerpos a bebés en caso de que una mujer lactante logre resistencia ante COVID-19.

Además, informó que pronto se incluirá la restauración de los servicios de rehabilitación en personas con discapacidad en las medidas de la autoridad sanitaria.

Aclaró que la Secretaría de Salud no ha suspendido el esquema nacional de vacunación, por lo que exhortó a las madres de familia acudir a los Centros de Salud y cumplir la Cartilla Nacional de Vacunación. Además, comentó que la aplicación de las vacunas no protege contra el COVID-19.

López-Gatell Ramírez reconoció que prevalecen prácticas de discriminación por parte del Sistema de Salud en comunidades indígenas, por lo que manifestó que “no hay razón alguna para comunicarse en una sola lengua”.

El funcionario federal respondió que los antidepresivos y la depresión no hacen a una persona más vulnerable ante el COVID-19. En torno a la salud mental, López-Gatell manifestó que vivir una pandemia implica un muy dramático en el funcionamiento social y modifica el modo en que se ve la vida.

Explicó que las personas con enfermedades crónicas y que presenten una emergencia médica, deben encontrar un hospital general.

Finalmente, el subsecretario de Salud pidió al personal sanitario que no atiende COVID-19 no aislar a sus hijos menores de edad y comentó que los niños tienen altas posibilidades de padecer una enfermedad leve y desarrollar inmunidad ante el coronavirus; sin embargo, pidió no provocar infecciones intencionales.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

El Gobierno de México recomienda seguir las siguientes medidas de Sana Distancia para evitar la propagación del coronavirus:

Protección y cuidado mediante resguardo domiciliario, de las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo.

y otros grupos de mayor riesgo. Suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional.

en todo el sistema educativo nacional. Reprogramación de eventos de más de 100 personas.

de más de 100 personas. Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad.

que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Intensificar las medidas básicas de prevención.

También emitió las siguientes recomendaciones para el afrontamiento ante la Jornada de Sana Distancia:

Recordar que esta es una situación temporal.

Reconocer que mantenernos el mayor tiempo posible en casa es un bien para los otros y para uno mismo.

Diseñar y mantener una rutina que nos ayude a tener cierta sensación de normalidad y control.

Mantener horarios de comida y sueño regulares.

No mantenerse demasiado tiempo frente al TV.

Mantenerse ocupado y buscar actividades manuales que le distraigan (tareas, lecturas, rompecabezas, ejercicio, bailar, entre otras).

Con información de López-Dóriga Digital