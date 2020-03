Video Paciente con COVID-19 en México asegura que no viajó al extranjero

Un hombre presuntamente infectado con COVID-19 en México aseguró que no ha viajado al extranjero.

Ayer 17 de marzo me diagnosticaron con coronavirus y no he viajado a ningún país, entonces fue contacto local, se los digo porque he oído que solo los que viajan se contagian y que no ha habido contagios locales, yo soy el vivo ejemplo de que sí”, manifestó en un video compartido en redes sociales.