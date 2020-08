Video “Nadie me enseñó a ser feminista”, admite Samuel García; promete eliminar actitudes machistas

Samuel García, senador por Nuevo León, ofreció disculpas por reprender a su esposa, Mariana Rodríguez, durante una transmisión en vivo y obligarla a cambiar la posición en la que estaba sentada por, supuestamente, “enseñar mucha pierna”.

Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna”, indicó el legislador a su esposa.

El hecho desató la polémica en redes sociales, donde calificaron como ‘machista‘ la actitud de Samuel García.

El senador por Movimiento Ciudadano se disculpó con su esposa por empañar su cumpleaños número 25 con “una frase muy estúpida”, al ocasionar que en lugar de felicitaciones le llegaran mensajes de reproche e indignación.

Samuel García recordó que, como diputado local en Nuevo León, trabajó por la paridad de género, pero que ahora trabajará a nivel personal.

Es un comportamiento retrógrada; son telarañas que vengo cargando. Nadie me enseñó a ser feminista. Pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme porque no hay justificación. Aun la broma es machismo”, sentenció.