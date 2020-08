Video Samuel García reprende a su esposa por ‘enseñar mucha pierna’; asegura que fue una ‘broma’

Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, reprendió a su esposa Mariana Rodríguez por “enseñar mucha pierna” durante una transmisión en vivo que ambos realizaron a través de redes sociales.

Rodríguez Cantú informó este domingo que dio positivo a una prueba de COVID-19 y que padecía síntomas leves.

Por precaución, la mujer se aisló en su cuarto y es atendida por el senador. En la noche, ambos realizaron una transmisión en vivo para cenar a la distancia. Ella en su cuarto y él en el comedor.

Su “cena COVID style“ marchaba como lo habían planeado hasta que durante la transmisión el senador por Nuevo León reprendió a su esposa por la posición en la que se sentó a comer.

Mariana Rdz, por su parte, aseguró que no estaba enseñando de más y que solo se le veía la rodilla. No obstante, se disculpó.

Acto seguido, García argumentó que “me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”, lo que fue tomado como una actitud machista por parte de cientos de internautas.

La mañana de este lunes, la pareja volvió a hacer una transmisión en vivo por el cumpleaños de Mariana, a quien el senador le preparó el desayuno como un detalle de cumpleaños.

Antes de servirle, García le ofreció una disculpa por lo ocurrido.

Tengo que pedirte una disculpa; ya me regañaron por cabezón y por burro. Porque ayer en un live me daba pendiente que se te viera… Equis. Entonces dije ‘por eso me casé, pa’ que no enseñes’. ¡Mentira!, corrijo, acepto y progreso. Nunca más comentarios tontos de esos”, aseguró.