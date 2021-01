Video Mujer agrede en transporte público a trabajadora de Salud que le reclamó por no usar cubrebocas

Pasajera de transporte público reclamó a mujer que no usaba cubrebocas, esta se irritó y contestó con insultos y golpes

Una mujer que se negó a usar cubrebocas en el transporte público y agredió a trabajadora de Salud que le exigió por ello ya es viral en redes sociales.

#Video 🎥 |#LadyCubrebocasMetepec “¡Me vale, me vale!”, dice la mujer a trabajadora de la salud que la encaró por no usar cubrebocas en el transporte público, después la agredió a jalones. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/285saquOUW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 7, 2021

Otra mujer, quien dijo trabajar en un hospital, grabó a quien ahora apodan ‘#LadyCubrebocasMetepec’, quien se encontraba sentada en el transporte público sin usar mascarilla.

“Trabajo en un hospital señora y no sabe todo lo que hay… bájese, señor párese (al chofer), por favor”, le pide.

La mujer sin cubrebocas también saca su celular y comienza a grabar a la denunciante, a quien le repite en varias ocasiones: “Haga lo que quiera”.

Otro pasajero escucha la discusión y le pide a la trabajadora de Salud que suba el video a redes sociales.

Posteriormente, ya molesta, la mujer sin cubrebocas comienza a exclamar: “Me vale”.

“No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora, lo que usted haga con su vida no importa, señora”, le contesta la trabajadora del hospital.

Al verse exhibida, la pasajera sin cubrebocas se levanta de su asiento y comienza a insultar y agredir a la mujer que le reclama.

“Me vale estúpida, hija de su p… madre, p… perra coqueta”, insulta.

“No me insulte, No me insulte”, exige la denunciante.

Posteriormente, el teléfono celular con el que era grabado el video cae al piso y muestra los forcejeos, mientras pasajeros intervienen para separarlas.

Otro pasajero comenta: “Hey, ¿qué pasó señora?, ¿ya ve lo que provoca señora? Por favor bájenla”.

Con información de López-Dóriga Digital