Video Motocicleta queda atascada en cemento al intentar evadir pago de caseta

Un video que se hizo viral muestra el momento en que una motocicleta queda atascada en cemento fresco en una caseta del Circuito Exterior Mexiquense

Un video que se viralizó en redes sociales, muestra el momento en que una motocicleta queda atascada en cemento fresco en una caseta del Circuito Exterior Mexiquense.

Un trabajador que se encontraba en la zona registró el hecho.

De repente no falta el que quiere evadir y esto es lo que pasa”, aseguró el hombre.

En las imágenes se observa cómo los dos sujetos intentan sacar la motocicleta, que quedó atascada, mientras los testigos se ríen de la situación.

Finalmente, no se observa si la moto logró ser liberada, pero el hombre que compartió la grabación indicó que la moto no contaba con placas y uno de sus tripulantes no portaba casco.

#Video 🎥 |#KarmaInmediato Moteros intentan evadir el peaje de una de las casetas del @Circuito_mx y esto fue lo que pasó… 👇 pic.twitter.com/bMleISxzXP — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 2, 2020

Con información de López-Dóriga Digital