Video La quiniela de López Obrador para los Playoffs de las Grandes Ligas

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su quiniela para los Playoffs de las Grandes Ligas.

Por la americana, mi favorito es Astros de Houston y por la nacional voy Dodgers de Los Ángeles”, escribió el mandatario en su publicación.

“Va mi quiniela. Hoy comienzan los Play Offs de las Grandes Ligas. Cuatro de la Nacional y cuatro de la Americana. De la Americana voy Astros de Houston, ya sé no les va a gustar van a decir que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa, estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente la afición y merecen una oportunidad, la verdad tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa, José Urquidy”.