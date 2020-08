Video Abuchean al senador Samuel García en clausura simbólica de refinería de Cadereyta

NO QUEREMOS QUITARLE EL TRABAJO A NADIE, lo único que buscamos es que se pongan filtros. Los empleados de la Refinería pueden estar seguros que no les quiero quitar su fuente de ingreso, les informaron mal, en ningún momento vamos a vulnerar su empleo. La calidad del aire en la mayoría de las ciudades del mundo no alcanza los niveles de seguridad señalados por la OMS, lo que pone a las personas ante un riesgo adicional de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. La contaminación en zonas urbanas es la responsable de 3.1 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año.Los efectos contaminantes producen riesgos en la salud como infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. Bajo esa lógica, entre menos contaminación, menos afecciones y menos muertes.México ha contraído distintos compromisos internacionales para reducir las emisiones a través de la utilización de biocombustibles como el etanol, sin embargo, las NOMs sólo permiten que 10% de estos se utilice. Asimismo, sólo se invierte el 0.6% del PIB en los Gastos de Protección Ambiental (GPA).Desgraciadamente en Nuevo León tenemos 5 mil muertes al año por contaminación al aire. La refinería de Cadereyta producía hace dos años que estaba a un 40% de su capacidad el 20 por ciento de la contaminación de Nuevo León y su zona metropolitana. ¿Te imaginas ahora que está en su 100%? Existe un mal trato centrista, nos contamina la Federación con una de las refinerías urbanas más sucias del hemisferio; esto debe cambiar.Por tal motivo, exigimos a las autoridades proporcionar recursos para que en la Refinería en Cadereyta se instalen filtros en sus chimeneas para que se controlen las emisiones contaminantes que a diario surgen de la planta, o reubicarla por el bien de todos.Samuel GarcíaSenador de Nuevo León

Posted by Samuel García on Thursday, August 6, 2020