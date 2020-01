Video Abuchean a Jaime Rodríguez ‘El bronco’ frente a López Obrador

'El bronco' reconoció la molestia de la gente, pero pidió que lo dejaran hablar, pues aceptó que "no es fácil ser gobernador independiente"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El bronco’, fue abucheado durante un evento al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento ‘Acciones para el bienestar de Nuevo León’ los asistentes gritaron “¡Fuera!” y “¡Renuncia” al gobernador, quien se dijo capaz de enfrentar las adversidades y el enojo de la gente.

Yo me atreví a competir en la Presidencia y reconozco el triunfo del presidente. El presidente fue capaz de convencer a la mayoría de los mexicanos, y es de hombres norteños reconocer cuando uno no logra la simpatía de la mayoría de los mexicanos”, expuso.

Ante el presidente López Obrador, criticó que recibió un gobierno con más de 100 mil millones de pesos en deuda y ‘desorganizado’. Pese a esto, aseguró, su administración no ha subido ni subirá la tarifa del transporte público, ni algún impuesto.

No me voy a justificar con quienes están enojados conmigo… Si estoy aquí dando la cara es precisamente porque quiero pedirle, señor presidente, una sola acción: que la política en México tiene que cambiar, y yo estoy para ayudarle”, afirmó.

Luego de reconocer al presidente López Obrador, Rodríguez Calderón anunció el doble de vagones en el sistema del Metro para mejorar su funcionamiento, la compra de más camiones para reforzar el sistema de Ecovía, y una reestructuración en el gobierno estatal.

No es sencillo sostener un gobierno cuando no se tiene el dinero; no es sencillo sostener un sistema que hoy en Nuevo León es el mejor del país… El presidente y un servidor nos hemos puesto de acuerdo para compartir los gastos; no hacemos nada separados, lo hacemos juntos”, añadió.

Luego de que ‘El bronco’ anunciara todas las acciones de su administración y refrendara el apoyo del gobierno de López Obrador, los asistentes cesaron los abucheos y rompieron en aplausos.

Cabe destacar que Jaime Rodríguez no ha sido el único gobernador abucheado durante eventos del Gobierno de México.

Durante 2019, los gobernadores Héctor Astudillo en Guerrero, Javier Corral en Chihuahua, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Silvano Aureoles en Michoacán, José Rosas Aispuro en Durango y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, fueron abucheados frente al presidente.

En su conferencia de prensa matutina del 4 de marzo de 2019, descartó que Morena ordenara las consignas contra los gobernadores de otros partidos, y aseguró que defendería a los gobernadores porque “eso no se vale, es una falta de respeto”.

“Lo que podemos hacer es que el que no quiera exponerse, yo lo visito y no hay ningún problema. No puedo llegar a un estado y no ver a un gobernador, y lo mejor es que paren esas descortesías, esas faltas de respeto”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital