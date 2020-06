Vamos a seguir domando la pandemia: AMLO; pide evitar psicosis

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que la cifra de más de mil muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas dada a conocer el pasado 3 de junio por la Secretaría de Salud, considerado el día más letal de la enfermedad en el país, es solo un ajuste en las cifras que no se habían registrado con anterioridad.

En las últimas 24 horas, en México se confirmaron 3 mil 912 casos de COVID-19, además de mil 92 defunciones; ambas cifras representan un máximo histórico de registro en México

En Palenque, Chiapas, López Obrador dejó en claro que la cifra de mil 92 muertes no quiere decir que hayan ocurrido en un solo día, y apuntó que seguirán domando la pandemia “como lo hemos venido haciendo”.

“Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro, a mil fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos por la pandemia”, refirió.

“Quiero informar al pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido un un día mil personas, lo quiero dejar muy en claro”, destacó

“Ayer mismo, hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto lo podemos observar en lo que sucedió en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia y les quiero mostrar la información que envió la jefa de Gobierno al respecto, lo hago para que no nos alarmemos y se conozca la realidad para parar las cosas”, refirió.

López Obrador arremetió contra los medios de comunicación, sobre todo contra el diario Reforma, a quien fustigó durante toda la conferencia de prensa tras dar a conocer un listado en donde detalló que solo seis países han reportado más de mil muertos en un día por coronavirus desde el inicio de la pandemia: Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Brasil y México.

“No se trata de relajar la disciplina sino de seguirnos cuidarnos, de mantener la sana distancia y no salir d la casa sino es para lo indispensable, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no hagamos caso al amarillismo (…) producen alarma inquietud miedo y el pueblo no merece ser tratado de esa forma”, recalcó.