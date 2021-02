Vacunación de mayores de 60 años llega a los pueblos más recónditos de México

Con mucha ilusión y algunos nervios, los adultos mayores de Cuicatlán, un pequeño pueblo de la sierra mazateca de Oaxaca, recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en México, un país que en las últimas horas superó los 175 mil muertos.

Acompañado de su hija y sosteniéndose de su bastón de madera, Eustaquio Aguilar Sánchez acudió al hospital del municipio a vacunarse contra el COVID-19.

Después de la inyección reposó 30 minutos en un espacio improvisado en la explanada del centro médico por si sufría alguna reacción de la dosis.

(Estoy) tranquilo, así yo siempre he sido. (…) Me voy a seguir cuidando porque no hay que confiarse”, dijo este miércoles a Efe el hombre, de 85 años.