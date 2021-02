Uso de Ivermectina en IMSS para tratar COVID-19 tiene sustento en evidencia científica, afirma el doctor Luis Durán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) defendió el uso de Ivermectina para tratar el COVID-19.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el doctor José Luis Durán, coordinador de Planeación y Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que el uso del fármaco tiene sustento en evidencia científica.

Fue a través de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica del Seguro Social que paneles de expertos se dieron a la tarea de analizar la evidencia sobre el uso de medicamentos para tratar el COVID-19.

Explicó que los Institutos de Salud de Estados Unidos cambiaron su recomendación a favor del uso de la Ivermectina, mientras que en otros países también se prescribe para COVID-19.

El doctor Durán Arenas reconoció que el efecto profiláctico de la Ivermectina debe ser evaluado, pero apuntó que su eficacia en etapas tempranas de la enfermedad ha sido certificada en cerca de 23 estudios.

Hay efectos positivos no solamente en que no dé la enfermedad sino en el hecho de que evita que se progrese en la enfermedad, que no pase a etapas más severas. Y sobre todo hay un estudio ya en donde se demuestra que hay un impacto fuerte en la mortalidad”, sostuvo.