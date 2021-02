Uso de cubrebocas es una decisión que “debe de nacer de la persona”, Alomía justifica negativa de AMLO a usarlo

Tras la conferencia vespertina, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, aseguró que el uso de cubrebocas es una decisión que debe “nacer de la persona” y que también se debe de ser consciente en qué momentos este insumo ya no genera ninguna protección adicional.

“Es una decisión que debe de nacer de la persona, que debe de ser consciente por qué en su momento mantengo la sana distancia, por qué me tengo que lavar las manos constantemente, o higienizarlas y en qué momentos debo de usar el cubrebocas y también, en qué momentos el cubrebocas no me genera ninguna protección para mí ni para los que me rodean y esta serie de elementos, creo que el presidente los tiene muy claros”, indicó.