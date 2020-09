“Tengo fe de que va a pasar esta racha de mala suerte”, asegura AMLO ante crisis por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que tiene fe en que pronto termine la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19 en México.

El mandatario reiteró que su Administración está “sentando las bases del cambio verdadero”, con lo que se cumplirán las exigencias de la población.

Vamos avanzando porque ya estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Ya no hay privilegios, ya no hay lujos en el gobierno”, comentó.

López Obrador resaltó que signo del avance es que ahora “están protestando los conservadores”, personas que “estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público”.

Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría: ‘No estamos haciendo nada, no hay ningún cambio’, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo. Vamos a seguir adelante”, aseguró.