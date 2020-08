“Tengan fe y fuerza”, el mensaje de la SEP a alumnos por regreso a clases a distancia

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, llamó a los niños y adolescentes que este lunes 24 de agosto inician clases a distancia a tener “fe y fuerza”, a fin de lograr un aprendizaje integral en medio de la situación extraordinaria por la pandemia de COVID-19.

En vísperas del inicio histórico de clases por televisión, radio e internet, el titular de la SEP destacó que se trata de una oportunidad para 30 millones de alumnos de educación básica y media superior.

Moctezuma Barragán pidió a los niños y jóvenes tomar el aprendizaje a distancia como un punto de partida, como una base para ser más curiosos y críticos.

Para el desarrollo de Aprende en Casa II, la Secretaría de Educación Pública destacó cuatro claves:

Acompañar a las niñas y a los niños en sus estudios es algo muy importante, y si no saben la materia, no importa, no se trata de sustituir a los maestros, se trata de darles cariño, de darles apoyo, de estar con ellos”, destacó Moctezuma Barragán.