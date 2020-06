Solo “rumor” muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, confirma AMLO

López Obrador negó que haya muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG, y afirmó que solo se trató de un rumor

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que la semana pasada se informara sobre su presunto fallecimiento.

Durante su conferencia de este lunes, desde Xalapa, Veracruz, el mandatario señaló que el reporte sobre la presunta muerte del líder del CJNG se trató de soló un ‘rumor‘.

Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo”, aseveró.

Sobre una posible detención de Oseguera Cervantes, el presidente dijo que “se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad, no hay protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie”.

Reiteró que en el tema de la seguridad en el país, la estrategia de su gobierno es atender las causas que originan la violencia”.

Nosotros ya hemos definido la política en materia de seguridad (…) estamos atendiendo las causas que originan la violencia”, dijo.

La semana pasada se informó que ‘El Mencho’ habría muerto.

A comienzos de marzo pasado, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detalló que Nemesio Oseguera es su fugitivo más buscado.

En su aviso, la DEA ha calificado al ‘Mencho’ como un sujeto peligroso y armado, por lo que instó a la ciudadanía a no intentar capturarlo de forma individual, sino esperar a las fuerzas del orden.

La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporcione información que lleve a su captura.

Con información de López-Dóriga Digital