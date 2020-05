Si no quieren al Inegi, Banxico podría medir riqueza: Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, indicó que se debe continuar midiendo la riqueza de la población en México y dijo que si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no lleva a cabo esta medición, el Banco de México (Banxico) podría realizarla.

El Inegi tendría esa función. Si no quieren que sea el Inegi, pues yo creo que el Banco de México; pero lo que ya no podemos es dejar de medir la concentración de la riqueza, las grandes fortunas y no puede seguir siendo medida sólo con publicaciones en revistas”, afirmó.