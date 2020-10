Si guarda uno la sana distancia no hace falta usar cubrebocas, afirma AMLO

Con respecto al uso del cubrebocas por la situación del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que si existe sana distancia de por medio no hace falta usarlo.

En la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador apuntó que solo sigue la recomendación de quienes manejan la estrategia contra e coronavirus en su gobierno.

Es buena su recomendación, nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta (usar el cubrebocas), eso es lo que me han dicho los especialistas. Creo que ayer habló el doctor Hugo (López-Gatell) sobre esto, yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien”, refirió.