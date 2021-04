Sheinbaum denuncia campaña de difamación y resalta un millón 245 mil 809 de adultos mayores vacunados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó este domingo que en la capital se han aplicado 1 millón 245 mil 809 primeras dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores.

La declaración de Sheinbaum Pardo se produce después de que en redes sociales se difundiera un video en el que un adulto mayor recibiera un piquete sin vacuna contra coronavirus.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan! #COVIDー19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl

Lo anterior fue denunciado por la usuaria de Twitter @aletopia, quien aseguró que el hecho sucedió en una instalación del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, Ciudad de México.

En el video se ve claramente que solo se mete la aguja y no se aplica nada. Se le acuso en tiempo con un superior y efectivamente reconoció que fue un ‘error’ que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros”, contó la usuaria afectada.