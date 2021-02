Señalamientos de traición a la patria son un ataque y una afirmación jurídicamente incorrecta, responden abogados a AMLO

Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador, aseguró que los abogados que defiendan a empresas extranjeras en la reforma eléctrica cometerían traición a la patria

El Consejo General de la Abogacía Mexicana, integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), lamentó la declaración del presidente López Obrador quien aseguró que los abogados que defiendan a empresas extranjeras cometerán traición a la patria.

“Los señalamientos relativos a una supuesta traición a la patria por ejercer el derecho a la defensa son un ataque a toda la profesión y una afirmación jurídicamente incorrecta, ya que dicho delito no se configura en los casos señalados”, explicaron los abogados en un comunicado.

El Presidente @lopezobrador_ imputa a los abogados que asesoren a empresas extranjeras en materia energética, el delito de traición a la Patria. Aquí la respuesta del @ConsAbogaciaMEX y los principales colegios: @INCAM_Abogados, @BMA_Abogados y @ANADEcolegio. #DefensaNoEsTraición pic.twitter.com/8Y21cBIYYt — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) February 23, 2021

De acuerdo con los abogados, la representación legal de los particulares para combatir la reforma energética de ninguna manera puede implicar la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana ni de traición a la patria.

“Por el contrario, el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justicia, con base en el marco legal aplicable”, apuntaron.

Detallaron que acusar a abogados mexicanos que asesoran a las empresas extranjeras, es contrario a la obligación del Gobierno de México de garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas.

Además, esto no garantiza que no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole, al igual que la obligación de que los abogados no sean identificados con sus clientes ni con las causas de estos, con motivo de sus funciones.

“En las democracias modernas, el acceso a la justicia es un componente básico para el Estado de Derecho, y la abogacía constituye una pieza fundamental para ese propósito. Nuestra profesión asume el encargo del ejercicio del derecho de defensa de los gobernados, mismo que está garantizado constitucionalmente y sin distinción alguna para personas físicas o morales, nacionales o extranjeras” apuntaron.

Esta mañana, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema asegurando que los abogados mexicanos que defiendan a empresas extranjeras en la reforma eléctrica cometerían traición a la patria.

El mandatario sostuvo que la crisis de desabasto de gas natural en Texas, reafirma su posición de que sea el Estado Mexicano el que garantice el suministro eléctrico en el país.

“Imagínense si van a dejar de vender la luz a precios elevadísimos cuánto van a dejar de recibir porque saqueaban, robaban. Por eso, a periodicazos, quieren combatir la reforma. Lo mismo los abogados, la misma estrategia, una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México, claro que son libres, pero ojalá vayan internalizando que eso es traición a la patria”, aseguró López Obrador.

Con información de López-Dóriga Digital