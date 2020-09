Se ha hecho más ruido de lo que significa extinción de Fideicomisos; desaparición no implica quitar apoyos: Mario Delgado

Mario Delgado reiteró que la desaparición de Fideicomisos no implica la desaparición de apoyos, que ahora se darán a través de la Secretarías

Mario Delgado, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aseguró que “se ha hecho más ruido de lo que significa” la extinción de Fondos y Fideicomisos.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Delgado Carillo reiteró que la desaparición de fideicomisos no significa que se dejen de otorgar apoyos, sino que estos se repartirán directamente por la secretaría que corresponda.

Agregó que la extinción de 109 fideicomisos se da en el marco de la estrategia del Gobierno Federal para atender la crisis provocada por el COVID-19 en el país.

Enfatizó que el Gobierno Federal no abandonará sus responsabilidades sino que se atenderán casos de manera específica por secretaría.

“Por ejemplo, en el caso del fideicomiso del cine, ya el Imcine va a dar este tipo de apoyos. Va a entrar en esta transición y el Imcine contará con recursos para continuar con los apoyos. Eso lo va a determinar la Secretaría de Hacienda y estará sujeto a lo que establezca la Secretaría de Cultura”, dijo.

Reiteró que, en algunos casos, los beneficiarios de los fondos ni siquiera se darán cuenta de este cambio.

Aseguró que este mecanismo permitirá cumplir con los objetivos planteados por el Gobierno Federal de no endeudar al país, no aumentar impuestos y no permitir el incremento a los precios de la gasolina, pues eso termina afectando más a las familias.

Sobre las reservas de la Reforma, indicó que no se plantearon en Comisiones tras haberse roto el debate, pero que se llevarán directamente al Pleno.

Será la Mesa Directiva la que determinará si se repone el proceso o no, mañana en la mañana o, a más tardar, el próximo martes, afirmó

Simpatizantes financian parte de su campaña

Sobre lo denunciado por el también aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la instalación de espectaculares para promover su candidatura, Delgado señaló que sus simpatizantes se han hecho cargo de parte de la publicidad.

“Hasta ayer tenía 17 (espectaculares), son por parte de algunos compañeros que simpatizan con nuestra causa pero ya les pedimos que ahora sí que “no me ayudes compadre” porque yo no comparto esas acciones y no me gusta lo que están haciendo”, dijo.

Aseguró que él ha pagado sus boletos de avión para visitar diversos lugares de la República, porque se ha comprometido a llevar una dirigencia itinerante.

“Así como nos enseñó Andrés Manuel”, señaló.

Cuestionado sobre los reclamos de diputados de su propia bancada sobre el destino de 444 millones de pesos que ha manejado como coordinador del grupo parlamentario, dijo que es parte del golpeteo político por su aspiración a dirigir Morena.

“Es parte del golpeteo, son compañeros que no coinciden conmigo en mi proyecto para Morena. Ellos saben que no es cierto”, aclaró.

Se dijo convencido de que no “habrá 2024 sin 2021″, en referencia a las elecciones federales próximas e indicó que su prioridad es que no se desvíe el debate para que en ese tema le vaya bien a Morena.

“Tenemos todo para ganar las 15 gubernaturas”, sentenció.

Delgado precisó que busca mucha más fuerza al interior de su partido para convocar a la unidad y, con ello, dar una dirección fuerte y legitimidad a Morena.

Aseguró que en caso de ganar la dirigencia de Morena no buscará la reelección como legislador y que se dedicará a mantener la mayoría en el Congreso.

Es “infantil” pedir al gobierno que no invierta en obra pública

Finalmente dijo que pedir que el gobierno no gaste en sus proyectos de infraestructura es un “error infantil” porque es el gasto contracíclico más importante en el país.

“Eso es lo que incentiva la economía y lo que puede darle el impulso. Habría, en todo caso, que pedirle al gobierno que acelere las obras, que invierta más porque eso generará mayor estímulo a la economía”, reiteró.

Con información de López-Dóriga Digital