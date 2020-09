Que Mario Delgado aclare recursos en campaña para dirigir Morena; “es una vergüenza histórica”: Muñoz Ledo

Con calificativos como “vegüenza”, Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, exigió a Mario Delgado que explique de dónde está sacando los recursos económicos para su campaña para dirigir a dicho partido político, y pidió la intervención de la Auditoría Auditor Superior de la Federación.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Muñoz Ledo arremetió por la forma en que Mario Delgado ha realizado su campaña para dirigir Morena, la cual calificó de desenfrenada, exhibicionista, voraz, ambiciosa y “una vergüenza histórica” para el movimiento que fundó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo no hice ninguna acusación porque no hago investigaciones, pero la evidencia es que ahí está el dinero gastado. Si no lo sacó de la Cámara , entonces, ¿de dónde lo sacó?, ¿Quién pompo?, ¿de qué inversionista lo sacó? ¿con qué objeto le están pagando una campaña multimillonaría? Están metiendo dinero para hacer negocios, es un circuito aún más perverso”, refirió.

Muñoz Ledo afirmó que campañas para dirigir a un partido político como la que realiza Mario Delgado, “ni el PRI la hizo en sus mejores tiempos”.

“Está desenfrenados. Como decía mi abuela, ya se les botó la canica; está llenando el país de espectaculares, plataformas rodantes, pues a qué están jugando. Es una elección interna de un partido. A esta aventura nos mandó el Tribunal Electoral, pero qué exhibicionismo, que cantidad de dinero”, subrayó.

No te diría que estoy sorprendido, sino mucho más allá sí estoy alarmado: Adivinaba mucho de esto, pero en tal cantidad, con tan ofensivo, tan injurioso gasto, ya echaron a perder la historia del partido. O se van o se van en algún momento, como dirigente político no voy permitir que el partido se corrompa, todos nos vamos a ir al basurero de la historia por unos cuantos avorazados“, reconoció

No puede ser que corrompan al partido que se supone es el partido de la decencia. Ni el PRI hacía una cosa así en su tiempo. ¿A qué le tiran, qué están comprando?, ¿comprando el poder para qué? Esta nueva camada de gente se avienta al ruedo con una voracidad…, no hombre, es absolutamente intolerable”, declaró.

El aspirante a la dirigencia de Morena dejó en claro que no ha gastado un solo peso en su campaña, y recalcó que un movimiento como el que fundó el presidente López Obrador no puede derivar en un “aquelarre de ambiciones”.

No he gastado un centavo partido por la mitad. Si no se trata de dinero, estas elecciones son distintas, nadie está en campaña en el país, ninguna persona. Estoy sospechando michas cosas graves. ¿a nombre de quién lo está haciendo? Unos dicen que de Marcelo (Ebrard), es el peón de Marcelo pero no actúa por su cuenta, esto puede desbalancear el equilibrio de gobierno, si es dinero para una campaña presidencial al segundo año de gobierno es un exceso, imagínate”, externó.