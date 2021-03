Si SCJN declara inconstitucional la Reforma Eléctrica, debería cambiarse de nombre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su Reforma Eléctrica, debería cambiarse de nombre a Suprema Corte del Derecho.

López Obrador reiteró que para implementar su Reforma Eléctrica, de la cual varias empresas obtuvieron suspensiones provisionales, recurrirá hasta la SCJN, y si no falla a su favor, enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución.

“Si se declara inconstitucional la Ley Eléctrica que es para beneficio del pueblo, tendría que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente (Adolfo) López Mateos”, expresó.

El mandatario mexicano externó que ante los grupos de intereses creados contra la Reforma Eléctrica no puede ser cómplice y dejó en claro que él representa la autoridad para defender a los mexicanos.

No podría como presidente ser cómplice de un abuso no soy encubridor, si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo lo tengo que denunciar, no me puedo quedar con los brazos cruzados, soy la autoridad”, puntualizó.