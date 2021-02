Sánchez Cordero asevera que ha sufrido violencia en Gabinete de Seguridad y en la prensa

La titular de Segob señaló que este tipo de actitudes ya no se dan actualmente en estas reuniones del Gabinete de Seguridad

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), afirmó que ha sufrido de violencia tanto en las reuniones del Gabinete de Seguridad federal como en críticas vertidas hacia su persona en distintos medios de comunicación.

Lo anterior fue señalado por Sánchez Cordero en el foro “Participación política de las mujeres en México: Retos y temas pendientes”, el cual fue organizado por la Harvard University Mexican Association of Students.

Cuando yo dije que sufría violencia en las reuniones de seguridad, era cierto, ¿Por qué? Porque se hacían grupos de puros hombres, estaba yo la única; ¿saben quién me volteaba a ver?, nadie, antes de que llegara el presidente, ahí estaban ‘cuchicheando’ todos, menos yo, yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios”, aseveró.

“Era una situación que a lo mejor para ellos no era importante, es más, ni la percibían como tal, ¿y por qué no la perciben como tal? Porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo”, señaló.

La titular de Segob señaló que este tipo de actitudes ya no se dan actualmente en estas reuniones del Gabinete de Seguridad.

Sánchez Cordero también recordó las críticas en algunos medios de comunicación hacia personas, quienes la han calificado como “florero” por su condición de mujer.

¿Por qué? Por la agresión que se tiene hacia una posición que tradicionalmente, que históricamente, había sido única y exclusivamente de los hombres”, aseveró.

La secretaria de Gobernación apuntó que ocupar este puesto ha sido “un reto enorme por la complejidad de la Secretaría, entre otras cosas, porque es la Secretaría de la política interior y porque lo que yo hago dentro de esa Secretaría no se nota. ¿Y por qué no se nota? Porque cuando sí se nota es cuando la Secretaría no está funcionando”.

